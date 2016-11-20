Без води залишилася не тільки Авдіївка, але й частина Донецька і ще 4 н.п.

В результаті знеструмлення Донецької фільтрувальної станції припинено водопостачання не тільки Авдіївки, але і частково Донецька і Ясинуватої, селищ Верхньоторецьке, Василівка і Спартак.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Вода Донбасу".

Там відзначили, що знеструмлення сталося в результаті бойових дій.

У неділю о 13.15 електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відновлено.

"В даний час проводиться заповнення гідротехнічних споруд водою. Завтра, 21 листопада, подачу питної води споживачам буде відновлено", - повідомили в прес-службі.

Українська правда