Без води залишилася не тільки Авдіївка, але й частина Донецька і ще 4 н.п.

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Неділя, 20 листопада 2016, 13:22

В результаті знеструмлення Донецької фільтрувальної станції припинено водопостачання не тільки Авдіївки, але і частково Донецька і Ясинуватої, селищ Верхньоторецьке, Василівка і Спартак.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Вода Донбасу".

Там відзначили, що знеструмлення сталося в результаті бойових дій.

У неділю о 13.15 електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відновлено.

"В даний час проводиться заповнення гідротехнічних споруд водою. Завтра, 21 листопада, подачу питної води споживачам буде відновлено", - повідомили в прес-службі.

Українська правда

Теми: Донбас
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