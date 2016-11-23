Кабмін роздержавлює 244 друковані ЗМІ

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Середа, 23 листопада 2016, 14:18

Кабінет міністрів затвердив перелік з 244 друкованих ЗМІ та редакцій, які підлягають роздержавленню.

Таке рішення було прийнято на засіданні Уряду у середу.  

Прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук на своїй сторінці у Facebook написав: "Уряд зробив крок на шляху роздержавлення друкованих засобів масової інформації".

"Мета реформи – позбавити ці ЗМІ державного впливу й зробити їх цікавими та інформативними", - написав він.

За його словами 244 друкованих видань висловили бажання взяти участь в першому етапі реформування.

Це понад половина комунальних ЗМІ в країні.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів ЗМІ реформа
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Коментарі — 2
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IP: 91.196.156.---alfa_omega23.11.2016 15:26
все закроются без гос. поддержки. Туда им и дорога.
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IP: 91.225.121.---DND23.11.2016 15:08
Маразм.
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