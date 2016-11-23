Кабмін роздержавлює 244 друковані ЗМІ
Кабінет міністрів затвердив перелік з 244 друкованих ЗМІ та редакцій, які підлягають роздержавленню.
Таке рішення було прийнято на засіданні Уряду у середу.
Прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук на своїй сторінці у Facebook написав: "Уряд зробив крок на шляху роздержавлення друкованих засобів масової інформації".
"Мета реформи – позбавити ці ЗМІ державного впливу й зробити їх цікавими та інформативними", - написав він.
За його словами 244 друкованих видань висловили бажання взяти участь в першому етапі реформування.
Це понад половина комунальних ЗМІ в країні.
Українська правда
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