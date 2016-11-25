Блокування "беркутівців": адвокат подав заяву про злочин

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 14:13

Адвокат "беркутівців" Стефан Решко, блокування яких в Лук'янівському СІЗО в п'ятницю зірвало відеодопит Віктора Януковича, подав заяву про злочин в ГПУ з цього приводу.

Про це він заявив після завершення засідання Святошинського райсуду Києва і суду Ростовської області РФ.

"Я вручаю заяву про вчинення кримінального правопорушення представникам державного обвинувачення, представникам Генеральної прокуратури. Прошу відреагувати на це звинувачення, як це передбачено статтею 214 і протягом доби внести відомості про дану подію сьогоднішню в Єдиний реєстр державних розслідувань", – сказав він.

Решко додав, що в понеділок чекає виписку з цього реєстру.

У відповідь прокурори заявили, що не зобов'язані цього робити і зажадали направити заяву в канцелярію. Адвокат у свою чергу наполягав, що це необов'язково і прокурори повинні внести заяву самі.

Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

Як відомо, у п'ятницю повинен був відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок була налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців" засідання було перенесено на понеділок на 13:00 за київським часом.

Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора".

Українська правда

Теми: Янукович допит Беркут суд
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IP: 37.229.144.---Іван Колот25.11.2016 14:52
І так буде щоразу, як тільки Проффессор намагатиметься дати покази... Тому - даремно витрачати час суддів та народні гроші на дешеву виставу - бо інакше влада знайде більш "вагому причину", від якої хтось постраждає.
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