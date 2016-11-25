Блокування "беркутівців": адвокат подав заяву про злочин

Адвокат "беркутівців" Стефан Решко, блокування яких в Лук'янівському СІЗО в п'ятницю зірвало відеодопит Віктора Януковича, подав заяву про злочин в ГПУ з цього приводу.

Про це він заявив після завершення засідання Святошинського райсуду Києва і суду Ростовської області РФ.

"Я вручаю заяву про вчинення кримінального правопорушення представникам державного обвинувачення, представникам Генеральної прокуратури. Прошу відреагувати на це звинувачення, як це передбачено статтею 214 і протягом доби внести відомості про дану подію сьогоднішню в Єдиний реєстр державних розслідувань", – сказав він.

Решко додав, що в понеділок чекає виписку з цього реєстру.

У відповідь прокурори заявили, що не зобов'язані цього робити і зажадали направити заяву в канцелярію. Адвокат у свою чергу наполягав, що це необов'язково і прокурори повинні внести заяву самі.

Фото: 24 канал

Як відомо, у п'ятницю повинен був відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок була налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців" засідання було перенесено на понеділок на 13:00 за київським часом.

Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора".

Українська правда