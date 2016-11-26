Савченко розказала про самостійну політичну кар'єру і Народний Рух України

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Субота, 26 листопада 2016, 01:27

Народний депутат з фракції "Батьківщина" Надія Савченко заявляє про початок самостійної політичної кар'єри разом з "Народним Рухом України", але з фракції виходити не має наміру.

"Я не буду входити в партію. Я стаю незалежним політиком. Я відкриваю свій фонд", - сказала вона в ефірі "Шустер Live" в п'ятницю ввечері.

"Я буду вести" рух "як партію, яка забута і, яку не зрозуміли", - сказала вона.

"Я вибираю – вести "Рух" разом з вами. Тільки не той "Рух", який створює Саакашвілі - нових ідей, не той "Рух" (політична партія "Народний Рух України"), який зараз представляють Кривенко і Кишкар у Верховній Раді. Це - той "рух", з яким я познайомилася, який є джерелом цінностей, які ... не були реалізовані, за які виходив Майдан", - заявила народний депутат.

При цьому вона пояснила: "Народний Рух України" - це партія. Але, крім партії, це ще й громадська організація. Ось я за цю громадську організацію ".

При цьому Савченко заявила, що не має наміру виходити зі складу фракції "Батьківщина" у Верховній Раді України. Також Савченко готова балотуватся у президенти України, якщо будуть дострокові вибори.

"Якщо треба буде, але думаю, обійдеться без цього", - заявила вона.

Теми: Савченко
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