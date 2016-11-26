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Савченко заявила о начале самостоятельной политической карьеры

Суббота, 26 ноября 2016, 00:27
Савченко заявила о начале самостоятельной политической карьеры

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Надежда Савченко заявляет о начале самостоятельной политической карьеры вместе с "Народным Рухом Украины", но из фракции выходить не намерена.

"Я не буду входить в партию. Я становлюсь независимым политиком. Я открываю свой фонд", - сказала она в эфире"Шустер Live"в пятницу вечером.

"Я буду вести "рух" как партию, которая забыта и не понята", - сказала она.

"Я выбираю – вести "рух" вместе с вами. Только не тот "Рух", который создает Саакашвили – новых идей, не тот "Рух" (политическая партия "Народный Рух Украины"), который сейчас представляют Кривенко и Кишкарь в Верховной Раде. Это – тот "рух", с которым я познакомилась, который является источником ценностей, которые … не были реализованы, за которые выходил Майдан", - заявила народный депутат.

При этом она пояснила: "Народный Рух Украины" - это партия. Но, кроме партии, это еще и общественная организация. Вот я за эту общественную организацию".

При этом Савченко заявила, что не намерена выходить из состава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины. Также Савченко готова баллотироваться в президенты Украины, если будут досрочные выборы.

"Если надо будет, но думаю, обойдется без этого", - заявила она.

Украинская правда 

Темы: Савченко Надежда
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