Драбинко, який свідчив проти Новинського, залишає Україну

Захист митрополита Олександра (Драбинка) заявляє про загрозу його життю і намір виїхати за кордон на тривалий час.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 15 листопада, передають Українські Новини.

Згідно з ним, до суду надійшло клопотання ГПУ про допит під час досудового розслідування потерпілого Драбинка.

"04.11.2016 року в Генеральну прокуратуру України надійшло клопотання представника потерпілого адвоката Сидоренко Д. І. про допит потерпілого в судовому засіданні в порядку ст. 255 Кримінально-процесуального кодексу через існування небезпеки для життя і здоров'я потерпілого і в зв'язку із запланованою тривалої поїздкою останнього за межі України", - сказано в тексті судового рішення.

Слідчий суддя задовольнив клопотання і дозволив провести допит Драбинко 17 листопада під час закритого судового засідання.

Як відомо, 16 листопада регламентний комітет Верховної Ради відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву.

Новинський заявляє, що в поданні ГПУ не містяться об'єктивні докази і просить комітет Ради витребувати у прокуратури покази екс-президента Віктора Януковича.

Щодо змісту подання ГПУ, Новинський вказує, що в кінці серпня 2013 року настоятель УПЦ (МП) Митрополит Володимир (Сабодан) сам попросив його допомогти владиці Олександру Драбинку, "який був причетний до викрадення настоятельки Свято-Покровського жіночого монастиря Калісфенії і її помічниці".

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".