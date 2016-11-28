Допит Януковича знову викликав ажіотаж у суді

У Святошинському райсуді Києва утворилися черги журналістів через допит екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Допит Януковича заплановано на 13.00, однак за півтори години до початку в коридорі перед залою суду бракує місця.

Як повідомили у суді, на сьогоднішнє засідання акредитовано понад 40 засобів масової інформації.

Поруч з будівлею суду припаркована значна кількість автомобілів.

підготовка до допиту Януковича 2.0 pic.twitter.com/ET7iSoUc0h — Roman Kravets (@RomanKravets) November 28, 2016

Як відомо, допит Януковича як свідка мав відбутися в п'ятницю за допомогою відеозв'язку з Ростовським обласним судом Росії. Зв'язок було налагоджено і Янукович прибув в суд, однак допит не відбувся, оскільки представники "Правого сектору" блокували виїзд бійців "Беркуту", які проходять обвинувачуваними у справі, з Лук'янівського СІЗО.

"Правий сектор" аргументував це тим, що "беркутівців" начебто хотіли відпустити. У понеділок ПС не планує блокувати СІЗО.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП