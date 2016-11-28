Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Допрос Януковича снова вызвал ажиотаж в суде

Понедельник, 28 ноября 2016, 10:41

В Святошинском райсуде Киева образовались очереди журналистов через допрос экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Допрос Януковича запланирован на 13:00, однако за полтора часа до начала в коридоре перед залом суда не хватает места.

Как сообщили в суде, на сегодняшнее заседание аккредитовано более 40 средств массовой информации.

Рядом со зданием суда припарковано значительное количество автомобилей.

Как известно, допрос Януковича в качестве свидетеля должен был состояться в пятницу за помощью видеосвязи с Ростовским областным судом России. Связь была налажена и Янукович прибыл в суд, однако допрос не состоялся, поскольку представители "Правого сектора" блокировали выезд бойцов "Беркута", которые проходят обвиняемыми по делу, из Лукьяновского СИЗО.

"Правый сектор" аргументировал это тем, что "беркутовцев" якобы хотели отпустить. В понедельник ПС не планирует блокировать СИЗО.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Януковичдопроссуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
Канал "Мы-Украина" в телемарафоне показал карту России с аннексированным Крымом, на телеканале отреагировали
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: