Допит Януковича: "беркутівців" доставили до суду
Радник глави МВС Зорян Шкіряк заявляє, що 5 "беркутівців", що проходять як підозрювані у справі Майдану, доставили до суду.
Про це він повідомив УП у понеділок.
"Беркутівців доставили в суд, вони в автозаку заїхали, в залі їх нема", - сказав він.
Як відомо, у понеділок повинно відбутися засідання суду, на якому допитають Віктора Януковича.
25 листопада у Святошинському райсуді Києва планували допитати Януковича у режимі відеоконференції як свідка за справою 5 колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут".
Але декілька десятків чоловікблокували виїзд звинувачуваних екс-"беркутівців" із Лук'янівського СІЗО, тому суд після початку засідання в суді оголосили 20-хвилинну перерву.
Після перерви суд вирішив перенести допит Януковича на 28 листопада, 13:00.
Янукович після того дав прес-конференціюв Ростові-на-Дону, на якій висловив свою версію подій останніх трьох років.
Представники силових структур не виключають, що у випадку повторної блокади п'ятьох підозрюванихекс-"беркутівців" будуть допитувати у спосіб відеоконференції.
Українська правда
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