Допит Януковича: "беркутівців" доставили до суду

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Понеділок, 28 листопада 2016, 12:23

Радник глави МВС Зорян Шкіряк заявляє, що 5 "беркутівців", що проходять як підозрювані у справі Майдану, доставили до суду.

Про це він повідомив УП у понеділок.   

"Беркутівців доставили в суд, вони в автозаку заїхали, в залі їх нема", - сказав він.

Як відомо, у понеділок повинно відбутися засідання суду, на якому допитають Віктора Януковича.

25 листопада у Святошинському райсуді Києва планували допитати Януковича у режимі відеоконференції як свідка за справою 5 колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут". 

Але декілька десятків чоловікблокували виїзд звинувачуваних екс-"беркутівців" із Лук'янівського СІЗО, тому суд після початку засідання в суді оголосили 20-хвилинну перерву.

Після перерви суд вирішив перенести допит Януковича на 28 листопада, 13:00.

Янукович після того дав прес-конференціюв Ростові-на-Дону, на якій висловив свою версію подій останніх трьох років.

Представники силових структур не виключають, що у випадку повторної блокади п'ятьох підозрюванихекс-"беркутівців" будуть допитувати у спосіб відеоконференції.

Українська правда

Теми: Майдан Беркут Янукович
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