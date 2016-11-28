Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Допрос Януковича: "беркутовцев" доставили в суд

Понедельник, 28 ноября 2016, 11:23

Советник главы МВД Шкиряк заявляет, что "беркутовцев", которые проходят в качестве подозреваемых по делу Майдана, доставили в суд.

Об этом он сообщил УП в понедельник.

"Беркутовцев доставили в суд, они в автозаке заехали, в зале их нет", - сказал он.

Как известно, в понедельник должно состояться заседание суда, на котором допросят Виктора Януковича.

25 ноября в Святошинском райсуде Киева планировали допросить Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Но несколько десятков людей блокировали выезд обвиняемых экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО, суд после начала заседания в суде объявили 20-минутный перерыв.

После перерыва суд решил перенести допрос Януковича на 28 ноября, 13:00.

Янукович после того дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, на которой высказал свою версию событий последних трех лет.

Представители силовых структур не исключают, что в случае повторной блокады пяти подозреваемых екс-"беркутовцев" будут допрашивать способом видеоконференции.

Украинская правда

Темы: МайданБеркутЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
Канал "Мы-Украина" в телемарафоне показал карту России с аннексированным Крымом, на телеканале отреагировали
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: