Матіос вже каже, що не хоче очолювати ДБР

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, який бере участь в конкурсі на посаду глави Держбюро розслідувань, заявив, що не не хоче бути директором Держбюро розслідувань.

Про це він сказав у ефірі телеканала "112 Україна".

"Цькування в куточках Кабміну мікрофоном тільки для того, щоб я не став директором ДБР? Так не хочу я бути директором ДБР, хочу, щоб у державі був порядок", - сказав він.

З його слів, своє майно його дружина одержала законним шляхом і займається бізнесом, що дозволяє одержувати непогані доходи.

Раніше ЗМІ повідомили, що Матіос тікав від журналістів після питання про задекларований його дружиною мільйонах.

Як відомо, Матіос уважається одним із найбільш імовірних кандидатів на посаду директора ГБР.

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