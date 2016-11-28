Матиос уже говорит, что не хочет возглавлять ГБР
Понедельник, 28 ноября 2016, 22:24
Главный военный прокурор Анатолий Матиос, который участвует в конкурсе на должность главы Госбюро расследований, заявил, что не хочет быть директором Госбюро расследований.
Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Травля в уголках Кабмина микрофоном только для того, чтобы я не стал директором ГБР? Да не хочу я быть директором ГБР, хочу, чтобы в государстве был порядок",- сказал он.
По его словам, свое имущество его жена получила законным путем и занимается бизнесом, что позволяет получать неплохие доходы.
Ранее СМИ сообщили, что Матиос убегал от журналистов после вопроса о задекларированных его женой миллионах.
Как известно, Матиос считается одним из самых вероятных кандидатов на должность директора ГБР.