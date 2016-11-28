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Матіос вже каже, що не хоче очолювати ДБР

Понеділок, 28 листопада 2016, 22:24

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, який бере участь у конкурсі на посаду глави Держбюро розслідувань, заявив, що не хоче бути директором Держбюро розслідувань.

Про це він сказав у ефірі телеканала "112 Україна".

"Цькування в куточках Кабміну мікрофоном тільки для того, щоб я не став директором ДБР? Та не хочу я бути директором ДБР, хочу, щоб у державі був порядок", - сказав він.

З його слів, своє майно його дружина одержала законним шляхом і займається бізнесом, що дозволяє одержувати непогані доходи.

Раніше ЗМІ повідомили, що Матіос тікав від журналістів після питання про задекларовані його дружиною мільйони.

Як відомо, Матіос вважається одним із найбільш імовірних кандидатів на посаду директора ДБР.

Українські новини

Теми: Матіос
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