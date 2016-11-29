Генпрокуратура викликала на допит Богатирьову

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Вівторок, 29 листопада 2016, 09:48
 

Генеральна прокуратура викликає 7 грудня на допит колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїса Богатирьову.

Повістку опубліковано 29 листопада в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з повідомленням, слідчий Болячий А.А. чекатиме Богатирьову о 9:30 за адресою Київ, вулиця Московська, 8.

Як відомо, 21 жовтня 2014 року Богатирьову оголосили в розшук по Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання. За інформацією прокуратури, Богатирьова діяла "за попередньою змовою з групою осіб".

Печерський районний суд Києва 25 листопада повторно дозволив Генеральній прокуратурі почати спеціальне заочне розслідування проти колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Українська правда

Теми: Богатирьова Генпрокуратура
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Коментарі — 1
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IP: 195.78.69.---Naim29.11.2016 10:09
А когда пойдут Кивалов за фальсификацию выборов, Бойко за вышки, Колесников, Ахметов и другие?
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