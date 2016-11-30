З'явився текст погроз Росії через українські навчання біля Криму

"Українська правда" отримала документ, що підтверджує погрози Міноборони Росії через українські навчання поблизу Криму.

Публікуємо відповідний лист Міністерства оборони РФ, адресований військовому атташату у складі посольства України в РФ.

"Міністерство оборони РФ попереджає, що у випадку виявлення ракет, які стартували в зазначеному районі, вони будуть знищуватися силами протиповітряної оборони Збройних Сил РФ", - сказано в листі.

"У разі якщо ракети створять загрозу російським об'єктам, що перебувають у даному районі території РФ (на суші, на морі і в повітряному просторі), будуть завдані удари для знищення засобів їх пуску", - додали в Міноборони Росії.

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