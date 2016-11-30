З'явився текст погроз Росії через українські навчання біля Криму

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Середа, 30 листопада 2016, 21:47

"Українська правда" отримала документ, що підтверджує погрози Міноборони Росії через українські навчання поблизу Криму.

Публікуємо відповідний лист Міністерства оборони РФ, адресований військовому атташату у складі посольства України в РФ. 

 

"Міністерство оборони РФ попереджає, що у випадку виявлення ракет, які стартували в зазначеному районі, вони будуть знищуватися силами протиповітряної оборони Збройних Сил РФ", - сказано в листі.

"У разі якщо  ракети створять загрозу російським об'єктам, що перебувають у даному районі території РФ (на суші, на морі і в повітряному просторі), будуть завдані удари для знищення засобів їх пуску", - додали в Міноборони Росії.

Доповнюється

Теми: Росія Крим війська
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