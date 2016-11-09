Новинський забрав з Ради подання від Луценка

Нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський забрав повідомлення про підозру з Верховної Ради.

Про це йдеться у повідомленні на сайті партії.

"Сьогодні в апараті Верховної Ради я нарешті отримав повідомлення про те, що на мою адресу надійшло подання Генпрокуратури про зняття з мене депутатської недоторканності. У мене є 5 днів з моменту отримання цього документа, щоб підготувати відповідь на нього і надати в Регламентний комітет парламенту", - заявив він.

За його словами "влада навмисно затягувала надання цього документа, щоб позбавити можливості повноцінного захисту і підготовки відповіді".

За словами політика, текст подання потрапив до нього "в останню чергу".

"Він був у журналістів, всі знали текст цього документа, в ЗМІ проведено його аналіз, а у мене, у народного депутата, щодо якого складене це подання, до цього моменту його не було", - сказав він.

Як відомо, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Регламентний комітет Верховної Ради розгляне подання ГПУ не швидше, як через тиждень.

Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Генпрокуратура звинувачує Новинського за трьома статтями, йому загрожує 5 років тюрми.

Українська правда