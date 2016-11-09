Новинський забрав з Ради подання від Луценка

00
2
Середа, 9 листопада 2016, 18:48

Нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський забрав повідомлення про підозру з Верховної Ради.

Про це йдеться у повідомленні на сайті партії.

"Сьогодні в апараті Верховної Ради я нарешті отримав повідомлення про те, що на мою адресу надійшло подання Генпрокуратури про зняття з мене депутатської недоторканності. У мене є 5 днів з моменту отримання цього документа, щоб підготувати відповідь на нього і надати в Регламентний комітет парламенту", - заявив він.

За його словами "влада навмисно затягувала надання цього документа, щоб позбавити можливості повноцінного захисту і підготовки відповіді".

За словами політика, текст подання потрапив до нього "в останню чергу".

"Він був у журналістів, всі знали текст цього документа, в ЗМІ проведено його аналіз, а у мене, у народного депутата, щодо якого складене це подання, до цього моменту його не було", - сказав він.

Як відомо, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Регламентний комітет Верховної Ради розгляне подання ГПУ не швидше, як через тиждень.

Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Генпрокуратура звинувачує Новинського за трьома статтями, йому загрожує 5 років тюрми.

Українська правда

Теми: Луценко Новинський Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Соболєв готує відставку Луценка 9 листопада 2016, 15:09
Суд повернув державі 160 санаторіїв на березі Азовського моря 8 листопада 2016, 17:51
Луценко поїде до Гааги переконувати МКС розслідувати події Майдану 5 листопада 2016, 18:43
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 92.112.166.---nestor198009.11.2016 20:01
Коли в 1820 році майже мільйон козаків Малоросійського війська і Українського козацького війська їх батьків, жінок, дітей за царським указом стали переводити із козацького стану в кріпосний – Україна повстала. Жінки, до речі, готові були тоді накласти на себе і своїх дітей руки, аби не ставати рабами. Саме жінки і були в селах джерелом тих виступів. Але так і не знайшлося лідерів, які б могли б очолити усю масу українського люду. В результаті – усіх активістів царські кати поодинці передушили і в кайданах відправили перетворювати землю Сибіру на споконвічну російську, а тих що залишились разом з дітьми зробили на 4 десятиліття кріпаками.
В рамках заходів по придушенню того повстання було відряджено в 1820 році з Московії в Україну безліч тітушок-русифікаторів. Саме тому, між іншим, відрядили в 1820 році "по надобности службы" до Катеринослава і відомого російського тітушку А.С. Пушкіна – у розпорядження свого близького родича, губернатора Вікі Шемиотая як і Росіянина Новинського
ВідповістиЗ цитатою
IP: 92.112.166.---nestor198009.11.2016 19:38
Росіянин Новинський незаконно став українцем менше двох років тому, отримавши громадянство із рук колишнього маріонетки Путіна - президента Віктора Януковича, який сам зрадив Народ України всіх національностей.
Вдумайтесь - Отримав громадянство за "видатні заслуги перед державою", і вже через рік став народним депутатом і членом фракції Партії регіонів, перемігши на довиборах по мажоритарному округу в окупованому сьогодні росіянами Севастополі. Севастополь сьогодні, як і весь Крим, окупований військами РФ. Кого представляє Новинський?
Новинський представляє інтереси можновладців Кремля, які розв'язали війну проти України, окупували Донбас і Крим і ведуть сьогодні бойові дії, щоб окупувати і розграбувати Київ?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Перемогу Трампу принесли чоловіки і літні виборці - інфографіка
Директора департаменту оборони МЕРТ хочуть обрати в обхід конкурсу - джерело
В Україні різко зросли ціни на дизельне пальне
Трамп про Крим і війну в Україні. Основні висловлювання
Усі новини
Від творців

Закусочна Брутер на Подолі

Кіно на БЖ

7 найкращих фільмів листопада