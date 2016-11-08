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Новинському загрожує до 5 років тюрми - ГПУ

Вівторок, 8 листопада 2016, 16:08
Новинському загрожує до 5 років тюрми - ГПУ

Генпрокуратура звинувачує нардепа від "Опозиційного блоку" Олександра Новинського за трьома статтями.

Про це йдеться в тексті подання прокурора, опублікованого на "Українській правді".   

"ГПУ кваліфікувало звинувачення Новинського частиною 5 статті 27 (пособництво), частиною 2 статті 146 (позбавлення волі) та частиною 1 статті 365 (перевищення повноважень)", - йдеться у статті.

Також вказується, що Генпрокуратура провела низку допитів.

"Текстів протоколів допитів свідків до подання не додано. Але базуючись на них, у Луценка стверджують, що "є підстави вважати, що Новинський Вадим Владиславович вчинив кримінальне правопорушення.., за який встановлено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років", - сказано в матеріалі.

Як відомо, Новинський, якого Генпрокуратура хоче притягнути до відповідальності, повернувся до України з Греції.

У п'ятницю Новинський відлетів на грецький Афон. У четвер він заявив, що має намір приєднатися там до паломницької групи митрополита Онуфрія і повернутися в Україну в понеділок.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Регламентний комітет Верховної Ради має розглянути подання ГПУ не швидше, як через тиждень.

Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Українська правда

Теми: НовинськийВерховна РадаГенпрокуратура
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