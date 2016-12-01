Лещенко назвав заяву НАЗК щодо його квартири брехливою

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Четвер, 1 грудня 2016, 13:41

Депутат від БПП Сергій Лещенко вважає, що заява Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно, є брехливою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лещенка, у середу його запросили у НАЗК для надання пояснень, але коли він прибув туди з документами, йому вирішили зачитати протокол про адміністративне правопорушення. Він додав, що висловив готовність вислухати протокол лиш у присутності свого адвоката, але, оскільки той був зайнятий, зустріч перенесли.

"Але вже сьогодні о 9 ранку НАЗК, не чекаючи дзвінка від мене, оприлюднили брехливе оголошення. Невже "чемоданчик від Грановського" побував і тут?" – написав він.

Лещенко також запевнив, що не отримував жодних знижок.

"Є оголошення агентств нерухомості з меншою ціною квартири. Є інші покупці, які купили дешевше. Є свідки моїх переговорів", – додав він.

Депутат заявив, що у четвер о 15:30 проведе прес-конференцію в Українському медіацентрі з цього приводу.

Як відомо, у четвер НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

На початку вересня розгорівся скандал через придбання Лещенком квартири площею 192 кв м. у новобудові на вулиці Франка у центрі Києва.

Лещенко пояснив, що ціна за квадратний метр там становила 1500 доларів, а всі його дії з приводу придбання прозорі.

За словами депутата, а раніше журналіста, частину коштів на придбання квартири він позичив у засновника "Української правди" Олени Притули "терміном на 10 років", решта – це його заощадження та гроші його коханої жінки, ді-джея Анастасії Топольської,

Лещенко сам закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупціїперевірити купівлю ним квартирив центрі Києва. Цього ж вимагали фракції "Народний фронт" і Радикальної партії Олега Ляшка.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткої позики в Олени Притули.

27 жовтня Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо Лещенка "за результатом розгляду звернення народного депутата Павла Пинзеника".

Українська правда

Теми: Лещенко НАЗК
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Коментарі — 5
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IP: 93.74.55.---ЦЮК01.12.2016 15:26
dekster:
Mykola Bratiichuk:
Ви праві на всі 100. А допис Тараса Костенко відомо звідки. Таких обурених Лещенком тут валом, потрібно ж його мочити, а то багато говорить.
На зміну банди януковича до влади прийшли професійні шахраї навіть зі знанням іноземних мов. Тому вони щоб утриматись у владі і зберегти свої капітали активно будуть не на безкорисній основі використовувати в засобах масової інформації костенків, муденків і їм подібних. Але люди зможуть розрізнити "корупціонера" Лещенка від "не корупціонерів"одіозних мартиненка, авакова, луценка, яценюка, кононенка...
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IP: 195.95.210.---Maria Prisyazhnyuk01.12.2016 15:06
Нашій владі необхідно припинити переслідування таких людей як Сергій Лещенко, тому що і так дуже очевидно хто є хто. Сподіваємось , що наступні вибори це підтвердять. У всякому разі тримаймо порох сухим.
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IP: 82.207.118.---dekster01.12.2016 14:47
Mykola Bratiichuk:
Ви праві на всі 100. А допис Тараса Костенко відомо звідки. Таких обурених Лещенком тут валом, потрібно ж його мочити, а то багато говорить.
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk01.12.2016 14:42
Ось якби Сірожа жив бомжом на вокзалі, ходив в порваних джинсах та стоптаних кросівках, на роботу їздив на задрипаному велосипеді, то він для всіх "прихильників рівності" був би молодець. В тому сенсі, що дурак. Наприклад, де Кириленко взяв гроші щоб вибудувати палац і де суддя при зарплаті 6 000 взяла гроші щоб купити 2 авто по 100 000 зелених таких "прихильників оівності" не цікавить. Вже півроку все НАБУ стоїть на вухах і розслідує Лещенка. А поставити питання до Кириленка, Порошенка, Луценка, таких суддів-звідки бабло, в них часу немає.
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IP: 62.64.107.---Taras Kostenko01.12.2016 14:26
Из всей этой истории однозначно можно сказать только одно Сережа - полнейший идиот и это мягко сказано. Не могу сказать с уверенностью что он ничего на лапу не брал, это пускай суд решает, но то что он совершил сомнительную сделку можно считать политическим самоубийством (в то время когда к нему не просто пристальное внимание а его буквально под микроскопом рассматривают). Что мы имеем на выходе, человек на которого был возложен кредит доверия как честного и непорочного его банально просрал из за собственной выгоды. Что в очередной раз доказывает что словоблудие некоторых персонажей, читай популизм, гроша ломанного не стоит если попытаться конвертировать это все в действия получашь - пшик. У него был реальный шанс продемонстрировать что можно попасть в касту управляющих страной будучи чистым, но Сережа решил что его интересы важнее. Дурак, что я еще могу сказать. Теперь можно сколько угодно огрызаться на претензии всяких там служб, это все до лампочи, ты Сережа выстрелил себе в ногу.
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