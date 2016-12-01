Полторак: Навчання поруч з Кримом не пов'язані з намірами НАТО

Проведення навчань Повітряних сил ЗСУ з ракетними стрільбами на півдні країни є плановим заходом і не пов'язане з наміром НАТО посилити присутність в Чорноморському регіоні.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Ці навчання Повітряних сил ніяк не пов'язані з наміром НАТО посилити своє угруповання в Чорноморському басейні. В Альянсі бачать загрози, бачать перерозподіл військових потужностей Російської Федерації в Криму, нарощування сил. Тому вони адекватно реагують, нарощуючи угруповання саме в Чорному морі", - сказав він.

При цьому Полторак підкреслив, що Україна готова співпрацювати з НАТО в цьому напрямку.

"Але я думаю, що це можливо після узгодження, після того, як буде ухвалене стратегічне рішення країнами, які входять в Альянс. Ми самостійно таке рішення прийняти не можемо", - зазначив він.

Як відомо, 26 листопада в Генштабі Збройних сил України повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ППС з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України.

Росія в ноті до військового аташе в складі посольства України в РФ пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Як повідомляли в Кремлі, за ситуацією стежить особисто президент РФ Володимир Путін.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.