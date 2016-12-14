Савченко заявляє про домовленість обміну заручниками 226 на 52

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Середа, 14 грудня 2016, 21:34

Нардеп Надія Савченко заявила про домовленість обміну полоненими між проросійськими бойовиками та українською стороною 1 на 4 відповідно.

Про це вона заявила в ефірі Громадського.

"Ми домовилися про те, що саме така кількість людей може бути обміняна. По списках це виходить 226 з українського боку і 52 людини з боку сепаратистів", — сказала вона.

Депутат пояснила, що тільки така кількість живих є підтвердженою.

При цьому називати тих, хто здійснить обмін, Савченко відмовилась. Не назвала вона і конкретних термінів.

"Ці домовленості реалізовуватимуть ті, в кого не залишиться вибору їх не реалізовувати. Якби я знала конкретні терміни, я б їх вам все одно не назвала. Бо дурню півроботи не показують", — зазначила вона.

На її переконання, переговори з ватажками бойовиків були потрібні для того, щоб "вивести Мінський процес з тупику".

"Я намагалася посилити їх, розірвати це коло, в якому вони зайшли в тупик. Шляхом переговорів з будь-яким, в першу чергу — з тими, в кого є ключі від тюрми, де сидять наші хлопці", — заявила вона.

Нардеп вважає, що уповноважена вести переговори нарівні з президентом, оскільки також є частиною держави.

"Я є одне із того, що ви назвали "держава". Мене так само обирав народ, я так само знаходжуся у владі", — переконана Савченко.

Вона також повідомила, що не є членом партії "Батьківщина", в якій головує Юлія Тимошенко.

"Я не пам'ятаю, коли я писала заяву про вступ до партії. У в'язниці я якось не придавала цьому значення. Я зараз не є членом партії, але я залишаюся членом фракції. Чому я взагалі маю говорити про це комусь? Я залишаюсь народним депутатом", — зазначила депутатка.

При цьому вона зазначила, що піде на засідання фракції, на якому буде розглядатися питання про її виключення, якщо в неї "не буде інших планів".

Раніше повідомлялося, що скайп-конференція гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі щодо звільнення заручників у середу не відбулася, однак її можуть провести в четвер, 15 грудня.

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Теми: Савченко полонені
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IP: 94.178.18.---робін_гудбай15.12.2016 00:40
А чому б Савченко офіційно не вкючити офіційно в переговорний процес по звільненню заручників?...А не виключати її з фракції?..
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IP: 94.178.18.---робін_гудбай15.12.2016 00:30
Чомусь в №-х стороньому форматі переговори ведуть не з Путіним, а з підписантами Мінських домовленостей главарями терористів Захарченком і Плотницьким...А коли це зробила Савченко - то одразу шиють їй злочин, що вона легалізує терористів..
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IP: 94.178.18.---робін_гудбай15.12.2016 00:23
Цікаво, скільки серед цих 226 терористів російських військових?...Напевно, ні одного..Вони давно би їх забрали..Колись за одного свого сержанта Ізраїль віддав 10 тис полонених . палестинських терористів..
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IP: 94.178.18.---робін_гудбай15.12.2016 00:12
Савченко була засуджена і сиділа в Росії нібито за вбивство російських журналістів..Тому її помилував Путін..Наші заручники сидять в ОРДЛО на Донбасі.. Путін заявив, що не має до них відношення..Тому Савченко права,.що переговори треба вести з тими, в кого ключі від камер..А це Захарченко і Плотницький..
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IP: 37.52.242.---bop194914.12.2016 23:49
Савченко заявила? вона що переговори проводила про обмін проводила? все це без її участі вирішується
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