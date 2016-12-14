Савченко заявляє про домовленість обміну заручниками 226 на 52
Нардеп Надія Савченко заявила про домовленість обміну полоненими між проросійськими бойовиками та українською стороною 1 на 4 відповідно.
Про це вона заявила в ефірі Громадського.
"Ми домовилися про те, що саме така кількість людей може бути обміняна. По списках це виходить 226 з українського боку і 52 людини з боку сепаратистів", — сказала вона.
Депутат пояснила, що тільки така кількість живих є підтвердженою.
При цьому називати тих, хто здійснить обмін, Савченко відмовилась. Не назвала вона і конкретних термінів.
"Ці домовленості реалізовуватимуть ті, в кого не залишиться вибору їх не реалізовувати. Якби я знала конкретні терміни, я б їх вам все одно не назвала. Бо дурню півроботи не показують", — зазначила вона.
На її переконання, переговори з ватажками бойовиків були потрібні для того, щоб "вивести Мінський процес з тупику".
"Я намагалася посилити їх, розірвати це коло, в якому вони зайшли в тупик. Шляхом переговорів з будь-яким, в першу чергу — з тими, в кого є ключі від тюрми, де сидять наші хлопці", — заявила вона.
Нардеп вважає, що уповноважена вести переговори нарівні з президентом, оскільки також є частиною держави.
"Я є одне із того, що ви назвали "держава". Мене так само обирав народ, я так само знаходжуся у владі", — переконана Савченко.
Вона також повідомила, що не є членом партії "Батьківщина", в якій головує Юлія Тимошенко.
"Я не пам'ятаю, коли я писала заяву про вступ до партії. У в'язниці я якось не придавала цьому значення. Я зараз не є членом партії, але я залишаюся членом фракції. Чому я взагалі маю говорити про це комусь? Я залишаюсь народним депутатом", — зазначила депутатка.
При цьому вона зазначила, що піде на засідання фракції, на якому буде розглядатися питання про її виключення, якщо в неї "не буде інших планів".
Раніше повідомлялося, що скайп-конференція гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі щодо звільнення заручників у середу не відбулася, однак її можуть провести в четвер, 15 грудня.
Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.
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