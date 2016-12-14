Савченко заявляет о договоренности по обмену заложниками 226 на 52

Нардеп Надежда Савченко заявила о договоренности по обмену пленными между пророссийскими боевиками и украинской стороной 1 на 4 соответственно.

Об этом она заявила в эфире Громадского.

"Мы договорились о том, что именно такое количество людей может быть обменяно. По спискам это получается 226 с украинской стороны и 52 человека со стороны сепаратистов", - сказала она.

Депутат пояснила, что только такое количество живых является подтвержденным.

При этом называть тех, кто осуществит обмен, Савченко отказалась. Не назвала она и конкретных сроков.

"Эти договоренности будут реализовывать те, у кого не останется выбора их реализовывать. Если бы я знала конкретные сроки, я бы их вам все равно не назвала. Потому что дураку полработы не показывают", - отметила она.

По ее убеждению, переговоры с главарями боевиков были нужны для того, чтобы "вывести Минский процесс из тупика".

"Я пыталась усилить их, разорвать этот круг, в котором они зашли в тупик. Путем переговоров с любым, в первую очередь - с теми, у кого есть ключи от тюрьмы, где сидят наши ребята", - заявила она.

Нардеп считает, что уполномочена вести переговоры наравне с президентом, поскольку также является частью государства.

"Я являюсь одним из того, что вы назвали "государство". Меня также выбирал народ, я также нахожусь во власти", - убеждена Савченко.

Она также сообщила, что не является членом партии "Батькивщина", в которой председательствует Юлия Тимошенко.

"Я не помню, когда я писала заявление о вступлении в партию. В тюрьме я как-то не придавала этому значения. Я сейчас не являюсь членом партии, но я остаюсь членом фракции. Почему я вообще должна говорить об этом кому-то? Я остаюсь народным депутатом", - отметила депутат.

При этом она сказала, что пойдет на заседание фракции, на котором будет рассматриваться вопрос о ее исключении, если у нее "не будет других планов".

Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.



За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Ранее сообщалось, что скайп-конференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе по освобождению заложников в среду не состоялась, однако ее могут провести в четверг, 15 декабря.