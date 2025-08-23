Усі розділи
У Мукачеві на третю добу загасили пожежу після російського удару

Роман ПетренкоСубота, 23 серпня 2025, 09:20
У Мукачеві на третю добу загасили пожежу після російського удару
фото: ДСНС

На ранок 23 серпня стало відомо, що в Мукачево загасили пожежу на американському цивільному підприємстві після російського обстрілу.

Джерело: ДСНС

Деталі: Як повідомлялося напередодні, після ракетних ударів РФ палали 7000 кв. м.

Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань.

Для ліквідації пожежі залучені 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Передісторія:

