У Мукачеві на третю добу загасили пожежу після російського удару
Субота, 23 серпня 2025, 09:20
На ранок 23 серпня стало відомо, що в Мукачево загасили пожежу на американському цивільному підприємстві після російського обстрілу.
Джерело: ДСНС
Деталі: Як повідомлялося напередодні, після ракетних ударів РФ палали 7000 кв. м.
Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань.
Для ліквідації пожежі залучені 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.
Передісторія:
- Уночі 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по місту Мукачево Закарпатської області.
- Влучили в цивільне підприємство – американський завод Flex. Повідомлялося, що постраждали 19 осіб.