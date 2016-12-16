Гройсман продав дружині нерухомості на більш як 8 млн гривень

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 12:41

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав більше 8 мільйонів гивень доходу від відчуження нерухомості, яке він продав компанії своєї дружини.

Про це йдеться у повідомленні в єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з ним, джерелом доходу виступило ТОВ "Магігранд" (Вінниця), основним власником якого є дружина прем'єра Олена Гройсман.

 
 

Інші деталі угоди в повідомленні відсутні.

Згідно з даними держреєстру підприємств, ТОВ "Магігранд" було створено в квітні 2008 року. Її статутний капітал - 262,5 тис. грн. Олена Гройсман належить 80%, а ще 20% –  директору компанії Дмитру Немерскому, який очолює її з липня 2016 року.

 

"Магігранд" в 2015 році збільшила чистий збиток на 91,1% - до 1,28 млн грн, а її виручка зросла на 14% - до 17,43 млн грн.

Як відомо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман в електронній декларації за 2015 рік задекларував лише готівки на 1,5 млн доларів.

Українська правда

Теми: Гройсман декларація
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Коментарі — 2
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IP: 122.106.212.---zmaylo16.12.2016 13:20
Нагадує мені анекдот:- Питають одного єврея,-
" Звідкіля твоя дружина бере гроші"?
Відповідає:- " З коробочки"
"А хто ж їх туди кладе ? "
"Я"
"А звідкіля ти береш?"
"Та ж я вам вже казав!"- "З коробочки……."
Щасливі тихії, бо вони опанують землю…...
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IP: 217.118.83.---petrius16.12.2016 13:17
И эти люди говорят о борьбе с коррупцией и реформах по европейскому образцу... Менять их всех - не должно оставаться старых политиков и депутатов во власти после следующих выборов. Чем больше будет "старой гвардии": Тимошенки, Ляшки, порошенки - они ничего делать не будут. Только новые.
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