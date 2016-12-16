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Гройсман продал фирме жены недвижимости на более 8 млн гривен

Пятница, 16 декабря 2016, 11:41

Премьер-министр Владимир Гройсман получил более 8 миллионов гривень дохода от отчуждения недвижимости, которую он продал компании своей жены.

Об этом говорится в сообщении в едином государственном реестре деклараций.

Согласно ему, источником дохода выступило ООО "МагиГранд" (Винница), основным владельцем которого является жена премьера Елена Гройсман.

 
 

Другие детали сделки в сообщении отсутствуют.

Согласно данным госреестра предприятий, ООО "МагиГранд" было создано в апреле 2008 года. Ее уставный капитал - 262,5 тыс. грн. Елене Гройсман принадлежит 80%, а еще 20% - директору компании Дмитрию Немерскому, который возглавляет ее с июля 2016 года.

 

"МагиГранд" в 2015 году увеличила чистый убыток на 91,1% - до 1,28 млн грн, а ее выручка выросла на 14% - до 17,43 млн грн.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман в электронной декларации 2015 года задекларировал только наличности на 1,5 млн долларов.

Украинская правда

Темы: Гройсмандекларации
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