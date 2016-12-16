Гройсман продав фірмі дружини нерухомості на більш як 8 млн гривень

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав більше 8 мільйонів гривень доходу від відчуження нерухомості, яку він продав компанії своєї дружини.

Про це йдеться у повідомленні в єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з ним, джерелом доходу виступило ТОВ "Магігранд" (Вінниця), основним власником якого є дружина прем'єра Олена Гройсман.

Інші деталі угоди в повідомленні відсутні.

Згідно з даними держреєстру підприємств, ТОВ "Магігранд" було створено в квітні 2008 року. Її статутний капітал - 262,5 тис. грн. Олена Гройсман належить 80%, а ще 20% – директору компанії Дмитру Немерскому, який очолює її з липня 2016 року.

"Магігранд" в 2015 році збільшила чистий збиток на 91,1% - до 1,28 млн грн, а її виручка зросла на 14% - до 17,43 млн грн.

Як відомо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман в електронній декларації за 2015 рік задекларував лише готівки на 1,5 млн доларів.

Українська правда