"Опора" вимагає терміново призначити нових членів ЦВК

Громадянська мережа "Опора" вимагає від парламенту та президента невідкладно забезпечити ротацію членів ЦВК.

В "Опорі" нагадали, що строк повноважень 12 з 15 членів ЦВК завершився ще у червні 2014 р., натомість подання президента щодо відповідних членів Комісії було зареєстровано у Верховній Раді в червні поточного року.

"Довготривале саботування процесу ротації складу ЦВК вже перетворилося у потужний інструмент дискредитації інституту виборів в Україні. Парламент та президент України послідовно ігнорують вимоги національного законодавства, натомість процес узгодження кандидатур на посади нових членів ЦВК між главою держави та депутатськими фракціями не відповідає мінімальним стандартам публічності", - йдеться в заяві.

Там зазначається, що повідомлення детективами НАБУ та САП голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень створює додаткові імпульси для посилення суспільного розчарування у здатності держави забезпечити законність виборчого процесу.

"Подальше затягування із заміною членів ЦВК призведе до штучної політизації рішень Комісії та створить сприятливий ґрунт для різноманітних маніпуляцій у виборчій сфері", - наголошують в "Опорі".

Там вважають, що розслідування щодо Охендовського має стати ще одним переконливим аргументом для президента та парламенту, щоб виконати обов’язок щодо призначення нових членів ЦВК.

Як відомо, 3 червня в Верховній Раді були зареєстровані президентські проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв'язку з перевищенням терміну їх повноважень і призначення 11 членів Центрвиборчкому (№№ 4789 і 4790).

Голосування ВР щодо призначення нового складу ЦВК мало відбутися в середині червня, однак комітет Верховної Ради, який мав розглянути внесене президентом подання про призначення 11 членів ЦВК переніс розгляд у зв’язку із відповідною заявою керівників фракцій.

У вересні нардеп від БПП Олександр Черненко заявив, що ситуація зі зміною ЦВК, перетворилась уже на фарс, а в поданні президента кандидатів у ЦВК є кілька прізвищ, щодо яких немає узгодження.

Українська правда