Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Опора" требует срочно назначить новых членов ЦИК

Суббота, 17 декабря 2016, 10:52

Гражданская сеть "Опора" требует от парламента и президента безотлагательно обеспечить ротацию членов ЦИК.

В "Опоре" напомнили, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК завершился еще в июне 2014 года, а представление президента о соответствующих членах Комиссии было зарегистрировано в Верховной Раде в июне текущего года.

"Длительный саботаж процесса ротации состава ЦИК уже превратился в мощный инструмент дискредитации института выборов в Украине. Парламент и президент Украины последовательно игнорируют требования национального законодательства, а процесс согласования кандидатур на должности новых членов ЦИК между главой государства и депутатскими фракциями не соответствует минимальным стандартам публичности", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что сообщение детективами НАБУ и САП председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений дате дополнительные импульсы для усиления общественного разочарования в способности государства обеспечить законность избирательного процесса.

"Дальнейшее затягивание с заменой членов ЦИК приведет к искусственной политизации решений Комиссии и создаст благоприятную почву для различных манипуляций в избирательной сфере", - отмечают в "Опоре".

Там считают, что расследование относительно Охендовского должно стать еще одним убедительным аргументом для президента и парламента, чтобы исполнить обязанность по назначению новых членов ЦИК.

Как известно, 3 июня в Верховной Раде были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№№ 4789 и 4790). 

Голосование ВР о назначении нового состава ЦИК должно было состояться в середине июня, однако комитет Верховной Рады, который должен был рассмотреть внесенное президентом представления о назначении 11 членов ЦИК перенес рассмотрение в связи с соответствующим заявлением руководителей фракций.

В сентябре нардеп от БПП Александр Черненко заявил, что ситуация с изменением ЦИК превратилась уже в фарс, а в представлении президента кандидатов в ЦИК есть несколько фамилий, по которым нет согласования.

Украинская правда

Темы: ЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: