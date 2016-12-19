Інформації про українців, що могли постраждати у Берліні, поки немає
Понеділок, 19 грудня 2016, 21:45
Інформації про те, що хтось з українців постраждав під час в'їзду у натовп вантажівки у Берліні, наразі немає.
Про це Українській правді повідомив начальник управління консульського забезпечення міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
"Ми працюємо у взаємодії з німецькими правоохоронцями, поки що інформації стосовно постраждалих українців немає", - сказав він.
Як відомо, у Берліні вантажівка в'їхала в натовп на різдвяному ярмарку через годину після того, як у Туреччині вбили російського посла.
За попередніми даними, загинули 9 людей і близько 50 отримали поранення.
Роман Кравець, Саша Ночь, УП