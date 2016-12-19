Информация об украинцах, которые могли пострадать в Берлине, пока нет

Информации о том, что кто-то из украинцев пострадал во время въезда в толпу грузовика в Берлине, пока нет.

Об этом Украинской правде сообщил начальник управления консульского обеспечения министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"Мы работаем во взаимодействии с немецкими правоохранителями, пока информации о пострадавших украинцев нет", - сказал он.

Как известно, в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке через час после того, как в Турции убили российского посла.

По предварительным данным, погибли 9 человек и около 50 получили ранения.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП