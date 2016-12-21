Рада дала хід закону про Вищу раду правосуддя

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Середа, 21 грудня 2016, 09:59

Закон про Вищу раду правосуддя ухвалено – і це допоможе притягнути до відповідальності суддів, які приймали незаконні рішення щодо "майданівців".

Про це написав депутат Леонід Ємець у Facebook у ніч на 21 грудня.

"Закон "Про Вищу раду правосуддя" прийнято. Судді, які приймали незаконні рішення по Майдану і майданівцях, не уникнуть відповідальності", – написав він.

"Судова реформа буде реалізована. Громадська рада доброчесності отримає реальні повноваження контролю", – додав депутат.

Ємець зазначив, що законопроект №5180 набрав 271 голос "за", а фракція "Опозиційного блоку" не дала жодного голосу.

Розглядали законопроект про Вищу раду правосуддя за процедурою ad hoc.

Депутати ухвалили також законопроект №5181, який дозволить забезпечити її фінансування.

Як відомо, 3 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про Вищу раду правосуддя.

Теми: суд Майдан Верховна Рада законодавство реформа
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IP: 91.200.113.---Mawron_ua21.12.2016 11:06
Закон про Вищу раду правосуддя (№5180).

Хто голосував "за": БПП - 85%, НФ - 83%, позафр. - 32%, Самопоміч - 92%, Відродження - 62%, РП Ляшка - 90%, гр. Воля народу - 56%.
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