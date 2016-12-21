Рада дала хід закону про Вищу раду правосуддя
Закон про Вищу раду правосуддя ухвалено – і це допоможе притягнути до відповідальності суддів, які приймали незаконні рішення щодо "майданівців".
Про це написав депутат Леонід Ємець у Facebook у ніч на 21 грудня.
"Закон "Про Вищу раду правосуддя" прийнято. Судді, які приймали незаконні рішення по Майдану і майданівцях, не уникнуть відповідальності", – написав він.
"Судова реформа буде реалізована. Громадська рада доброчесності отримає реальні повноваження контролю", – додав депутат.
Парламент ухвалив ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" з урахуванням правок з надання Громадській раді доброчесності реальних повноважень контролю pic.twitter.com/EcNZTn986J— РПР - RPR (@RPR_ua) 21 грудня 2016 р.
Ємець зазначив, що законопроект №5180 набрав 271 голос "за", а фракція "Опозиційного блоку" не дала жодного голосу.
Розглядали законопроект про Вищу раду правосуддя за процедурою ad hoc.
Депутати ухвалили також законопроект №5181, який дозволить забезпечити її фінансування.
Ухвалили ЗП5181, що дозволить запустити Вищу раду правосуддя і забезпечити її фінансування.https://t.co/Q1T07BPyMT pic.twitter.com/o47xM6y6lc— Верховна Рада (@verkhovna_rada) December 21, 2016
Як відомо, 3 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про Вищу раду правосуддя.
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Хто голосував "за": БПП - 85%, НФ - 83%, позафр. - 32%, Самопоміч - 92%, Відродження - 62%, РП Ляшка - 90%, гр. Воля народу - 56%.