Рада дала хід закону про Вищу раду правосуддя

Закон про Вищу раду правосуддя ухвалено – і це допоможе притягнути до відповідальності суддів, які приймали незаконні рішення щодо "майданівців".

Про це написав депутат Леонід Ємець у Facebook у ніч на 21 грудня.

"Закон "Про Вищу раду правосуддя" прийнято. Судді, які приймали незаконні рішення по Майдану і майданівцях, не уникнуть відповідальності", – написав він.

"Судова реформа буде реалізована. Громадська рада доброчесності отримає реальні повноваження контролю", – додав депутат.

Парламент ухвалив ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" з урахуванням правок з надання Громадській раді доброчесності реальних повноважень контролю pic.twitter.com/EcNZTn986J — РПР - RPR (@RPR_ua) 21 грудня 2016 р.

Ємець зазначив, що законопроект №5180 набрав 271 голос "за", а фракція "Опозиційного блоку" не дала жодного голосу.

Розглядали законопроект про Вищу раду правосуддя за процедурою ad hoc.

Депутати ухвалили також законопроект №5181, який дозволить забезпечити її фінансування.

Ухвалили ЗП5181, що дозволить запустити Вищу раду правосуддя і забезпечити її фінансування.https://t.co/Q1T07BPyMT pic.twitter.com/o47xM6y6lc — Верховна Рада (@verkhovna_rada) December 21, 2016

Як відомо, 3 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про Вищу раду правосуддя.