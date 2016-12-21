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Рада дала ход закону о Высшем совете правосудия

Среда, 21 декабря 2016, 08:59
Рада дала ход закону о Высшем совете правосудия

Верховная Рада приняла закон о Высшем совете правосудия, поддержав его в редакции комитета без обсуждения и правок.

За него депутаты взялись в ночь на среду перед самым рассмотрением бюджета на следующий год, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Этот закон поможет привлечь к ответственности судей, принимавших незаконные решения в отношении "майдановцев", написал в Facebook депутат Леонид Емец, который представлял законопроект.

"Закон "О Высшем совете правосудия" принят. Судьи, которые принимали незаконные решения по Майдану и майдановцам, не избегут ответственности", – написал он.

"Судебная реформа будет реализована. Общественный совет добропорядочности получит реальные полномочия контроля", – добавил депутат.

Емец отметил, что законопроект №5180 набрал 271 голос "за", а фракция "Оппозиционного блока" не дала ни одного голоса.

Рассматривали законопроект о Высшем совете правосудия по процедуре ad hoc.

Депутаты приняли также законопроект №5181, который позволит обеспечить его финансирование.

Как известно, 3 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия.

Согласно закону, Высший совет правосудия, в частности, вносит представление о назначении или увольнении судьи, о прекращении отставки судьи.

Также он принимает решение о нарушении судьей или прокурором требований по несовместимости, обеспечивает соответствие деятельности судей требованиям закона, в том числе через процедуры дисциплинарной ответственности.

Высший совет правосудия рассматривает жалобы на решение соответствующих органов о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.

Кроме того, этот орган дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом, принимает решение о временном отстранении судьи от осуществления правосудия.

Алена Рощенко, Роман Романюк, УП

Темы: судМайданВерховная Радазаконодательствореформы
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