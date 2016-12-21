Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада дала хід закону про Вищу раду правосуддя

Середа, 21 грудня 2016, 08:59
Рада дала хід закону про Вищу раду правосуддя

Верховна Рада ухвалила закон про Вищу раду правосуддя, підтримавши його у редакції комітету без обговорення і правок.

За нього депутати узялися в ніч на середу перед самим розглядом бюджету на наступний рік, повідомляє кореспондент "Української правди".

Цей закон допоможе притягнути до відповідальності суддів, які приймали незаконні рішення щодо "майданівців", написав у Facebook депутат  Леонід Ємець, який представляв законопроект.

"Закон "Про Вищу раду правосуддя" прийнято. Судді, які приймали незаконні рішення по Майдану і майданівцях, не уникнуть відповідальності", – написав він.

"Судова реформа буде реалізована. Громадська рада доброчесності отримає реальні повноваження контролю", – додав депутат.

Ємець зазначив, що законопроект №5180 набрав 271 голос "за", а фракція "Опозиційного блоку" не дала жодного голосу.

Розглядали законопроект про Вищу раду правосуддя за процедурою ad hoc.

Депутати ухвалили також законопроект №5181, який дозволить забезпечити її фінансування.

Як відомо, 3 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про Вищу раду правосуддя.

Згідно з законом, Вища рада правосуддя, зокрема, вносить подання про призначення чи звільнення судді, про припинення відставки судді.

Також вона ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, забезпечує відповідність діяльності суддів вимогам закону, в тому числі через процедури дисциплінарної відповідальності.

Вища рада правосуддя розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

Крім того, цей орган надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом, ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Олена Рощенко, Роман Романюк, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судМайданВерховна Радазаконодавствореформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: