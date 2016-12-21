Рада дала хід закону про Вищу раду правосуддя

Верховна Рада ухвалила закон про Вищу раду правосуддя, підтримавши його у редакції комітету без обговорення і правок.

За нього депутати узялися в ніч на середу перед самим розглядом бюджету на наступний рік, повідомляє кореспондент "Української правди".

Парламент ухвалив ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" з урахуванням правок з надання Громадській раді доброчесності реальних повноважень контролю pic.twitter.com/EcNZTn986J — РПР - RPR (@RPR_ua) 21 грудня 2016 р.

Цей закон допоможе притягнути до відповідальності суддів, які приймали незаконні рішення щодо "майданівців", написав у Facebook депутат Леонід Ємець, який представляв законопроект.

"Закон "Про Вищу раду правосуддя" прийнято. Судді, які приймали незаконні рішення по Майдану і майданівцях, не уникнуть відповідальності", – написав він.

"Судова реформа буде реалізована. Громадська рада доброчесності отримає реальні повноваження контролю", – додав депутат.

Ємець зазначив, що законопроект №5180 набрав 271 голос "за", а фракція "Опозиційного блоку" не дала жодного голосу.

Розглядали законопроект про Вищу раду правосуддя за процедурою ad hoc.

Депутати ухвалили також законопроект №5181, який дозволить забезпечити її фінансування.

Ухвалили ЗП5181, що дозволить запустити Вищу раду правосуддя і забезпечити її фінансування.https://t.co/Q1T07BPyMT pic.twitter.com/o47xM6y6lc — Верховна Рада (@verkhovna_rada) December 21, 2016

Як відомо, 3 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про Вищу раду правосуддя.

Згідно з законом, Вища рада правосуддя, зокрема, вносить подання про призначення чи звільнення судді, про припинення відставки судді.

Також вона ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, забезпечує відповідність діяльності суддів вимогам закону, в тому числі через процедури дисциплінарної відповідальності.

Вища рада правосуддя розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

Крім того, цей орган надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом, ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Олена Рощенко, Роман Романюк, УП