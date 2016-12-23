Бойовики розсилають фото вбитих полонених зі Світлодарської дуги

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 10:11

Журналісти й волонтери повідомляють, що бойовики розсилають фото й відео трьох осіб, нібито взятих у полон на Світлодарській дузі й убитих на окупованій території.

Про це пишуть, зокрема, координатор групи "Стоп терор" Семен Кабакаєв і волонтер Мирослав Гай. За інформацією останнього, фото надіслали, зокрема, "112 каналу".

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив "Українській правді", що, за офіційною інформацією, один боєць зник безвісти, – і не виключив, що він потрапив у полон. Раніше речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомляв, що 18 грудня на Світлодарській дузі один військовий ЗСУ потрапив у полон.

Не виключено, що бойовики могли взяти в полон і добровольців, але підтверджень цієї версії в "Української правди" немає.

Кабакаєв написав у Facebook, що "трьох наших хлопців немає в живих" після боїв на Світлодарській дузі.

"Двоє були на полі, забрали їх чи то місцеві бойовики, чи то найманці з РФ, поки невідомо. Бійці були поранені, їх зняли на відео й передали нашим як підтвердження того, що вони в супротивника... Провести обмін не вдалося... Потім їх перевезли в Дебальцеве, знущалися й мучили, врешті убили. Звірячі фото з катуваннями й тілами одразу надіслали нам як підтвердження того, що вони 200-ті", – повідомив він.

"Третій нібито зник безвісти. Ми подали запит – і виявилося, що, за їхніми даними, він у полоні, але підтвердження ми не знайшли. Кілька годин тому (22 грудня), третій опинився у нас, кілька пострілів у голову", – написав Кабакаєв і додав, що на ресурсах в ОРДЛО й Росії поширюють фото й відео на доказ того.

Мирослав Гай також повідомив: "Убили й третього полоненого".

Він написав, що фото загиблих "замучених українських героїв" не лише публікували в мережі, але й слали українським телеканалам з російського e-мейлу, супроводжуючи коментарями. Зокрема, йому переслали такі фото зі "112 каналу".

Як відомо, 18 грудня у районі Світлодарської дуги бойовики намагалися вибити передові підрозділи Збройних сил України з позицій, але зазнали поразки в бою. З боку ЗСУ загинули 5 військовослужбовців, 6 зазнали поранень, а втрати противника склали не менше 25 бойовиків, ще близько 30 отримали поранення.

Пізніше підтвердилася інформація, що один боєць Збройних сил України тоді потрапив у полон, до цього він вважався зниклим безвісти.

19 грудня бойовики поновили обстріли позицій ЗСУ на Світлодарській дузі.

Теми: Донбас АТО полонені права людини
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Коментарі — 2
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IP: 93.73.27.---Gonta_2023.12.2016 11:34
Проросійськи бойовики здійснили "чудову пропагандистську акцію", щоб всі в Україні, а насамперед бійці на передку і деякі миротворці, добре усвідомили: ворог добре виглядає лише з діркою в голові (як максимальний компроміс -- з піднятими догори руками); ти гарантовано живий лише поки відстрілюєшся і нещадно вражаєш супротивників, а полон не є прийнятним варіантом.
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IP: 82.145.220.---Нашихбють23.12.2016 11:25
Цю новину потрібно донести до вуха та до свідомості кожного, особливо в столиці, щоб розуміли, що маємо справу на довгі роки з лютими оскаженілими потворами, які ніякому лікуванню не піддаються. Простий українець після розкриття справжнього лиця східного «брата», не сприймає і не сприйме ніяких «миротворців», навіть таких неадекватів, як на кшталт Савченко.
Слава та Вічна пам'ять героям віддавшим своє життя за Україну!!!
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