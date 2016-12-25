Гройсман закликає не драматизувати ситуацію з його візитом до Ізраїлю

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Неділя, 25 грудня 2016, 17:09

Прем'єр Володимир Гройсман закликає не драматизувати ситуацію, пов'язану з перенесенням його візиту до Ізраїлю.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук.

За його словами, прем'єр заявив, що у двох країн є набагато більше того, що їх об'єднує, а не розділяє, і висловив упевненість в тому, що потрібен більш інтенсивний діалог.

"Є багато тих, кому вигідно було б вбити клин у наші стосунки, використовуючи чутливі для обох сторін питання, і наше спільне завдання цього не допустити", - повідомив Столярчук з посиланням на слова Гройсмана.

За його словами, глава уряду пообіцяв докласти зі свого боку зусилля для подолання розбіжностей і більш інтенсивного розвитку дружніх двосторонніх відносин в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю, який планувався на 27-28 грудня.

Скасування пов'язане з ситуацією навколо голосування в Раді Безпеки ООН по резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук заявив, що прем'єр переніс візит до Ізраїлю на невизначений термін.

Разом з тим, екс-глава МЗС Ізраїлю, депутат кнесету Ципі Лівні виступила з різкою критикою скасування візиту Гройсмана до цієї країни.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що вважає за потрібне розглянути голосування України у Радбезі ООН по резолюції щодо Ізраїля на засіданні Кабміну.

Теми: Ізраїль Гройсман
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Коментарі — 4
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IP: 82.207.17.---робін_гудбай25.12.2016 18:51
Після війни Ліга Націй на території Палестини виділила євреям кусок цієї території для утворення самостійної держава Ізраїль..Зараз від дій Ізраїлю вже палестинці можуть опинитись на своїй історичній батьківщині в ситуації як індіанці в США..
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IP: 93.74.59.---RX25.12.2016 18:26
karpatu:
Венесуэла, Малазия и ещё одно государство аффтор этой резолюции уже признали голодомор геноцидом? Может они агресию Крыма осудили? Они скорее всего и названия такого как Украина не знают. Так что коментарий в тему, если это конечно не стёб.
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IP: 93.74.59.---RX25.12.2016 18:18
Гройсман может проявить принципиальность и по-дружески съездить с сектор Газа. Там друзей найдёт настоящих.
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IP: 37.52.69.---karpatu25.12.2016 18:17
Україна під час голосування в Радбезі ООН поступила, як суб"єкт міжнародного права. Досить плестись в хвості глобальної політики, інакше нас почнуть зневажати в своїй хаті. Такі спроби вже були. Один з прикладів; чому Кнесет Ізраїлю і досі не визнає Голодомор в Україні геноцидом:
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