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Гройсман закликає не драматизувати ситуацію з його візитом до Ізраїлю

Неділя, 25 грудня 2016, 16:09
Гройсман закликає не драматизувати ситуацію з його візитом до Ізраїлю

Прем'єр Володимир Гройсман закликає не драматизувати ситуацію, пов'язану з перенесенням його візиту до Ізраїлю.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук.

За його словами, прем'єр заявив, що у двох країн є набагато більше того, що їх об'єднує, а не розділяє, і висловив упевненість в тому, що потрібен більш інтенсивний діалог.

"Є багато тих, кому вигідно було б вбити клин у наші стосунки, використовуючи чутливі для обох сторін питання, і наше спільне завдання цього не допустити", - повідомив Столярчук з посиланням на слова Гройсмана.

За його словами, глава уряду пообіцяв докласти зі свого боку зусилля для подолання розбіжностей і більш інтенсивного розвитку дружніх двосторонніх відносин в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана до Ізраїлю, який планувався на 27-28 грудня.

Скасування пов'язане з ситуацією навколо голосування в Раді Безпеки ООН по резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук заявив, що прем'єр переніс візит до Ізраїлю на невизначений термін.

Разом з тим, екс-глава МЗС Ізраїлю, депутат кнесету Ципі Лівні виступила з різкою критикою скасування візиту Гройсмана до цієї країни.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що вважає за потрібне розглянути голосування України у Радбезі ООН по резолюції щодо Ізраїля на засіданні Кабміну.

Теми: ІзраїльГройсман
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