ЗМІ: У США готують санкції проти РФ за кібератаки під час виборів

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Середа, 28 грудня 2016, 10:29

Адміністрація Барака Обами близька до того, щоб оголосити про обмежувальні заходи економічного та дипломатичного характеру проти Росії за її втручання у президентські вибори 2016 року.

Про це пише The Washington Post з посиланням на високопосадовців.

Запровадження санкцій стане завершення кількох тижнів дебатів у Білому домі про те, щоб застосувати минулорічний указ, який  дає президенту повноваження для реагування на кібератаки з-за кордону в тому випадку, коли ці атаки були здійсненні на обʼєкти "критичної інфраструктури".

"Для того, аби можна було застосувати цей указ, виборчу електронну систему потрібно буде віднести до обʼєктів "критичної інфраструктури", – відзначає видання.

The Washington Post нагадує, що цього місяця  президент Обама пообіцяв дати відповідь на втручання Москви у вибори в США.

Також у статті видання наголошується на тому, що за словами чиновників, в адміністрації Обами хочуть зробити все, аби ускладнити новообраному  президенту Дональду Трампу скасування потенційних санкцій.

Варто додати, що указ дозволяє уряду заморозити активи в Сполучених Штатах тих іноземців, які здійснюють кібератаки, що загрожують національній безпеці або фінансовій стабільності. Санкції також можуть блокувати торговельні угоди з визначеними особами і передбачають заборону на їх в'їзд до США.

Раніше повідомлялося, що Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки.

Раніше представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії щодо втручання в президентські вибори в Сполучених Штатах.

Як відомо, раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

Європейська правда

Теми: США Росія санкції
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