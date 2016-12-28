ЗМІ: У США готують санкції проти РФ за кібератаки під час виборів

Адміністрація Барака Обами близька до того, щоб оголосити про обмежувальні заходи економічного та дипломатичного характеру проти Росії за її втручання у президентські вибори 2016 року.

Про це пише The Washington Post з посиланням на високопосадовців.

Запровадження санкцій стане завершенням кількох тижнів дебатів у Білому домі про те, щоб застосувати минулорічний указ, який дає президенту повноваження для реагування на кібератаки з-за кордону в тому випадку, коли ці атаки були здійсненні на обʼєкти "критичної інфраструктури".

"Для того, аби можна було застосувати цей указ, виборчу електронну систему потрібно буде віднести до обʼєктів "критичної інфраструктури", – відзначає видання.

The Washington Post нагадує, що цього місяця президент Обама пообіцяв дати відповідь на втручання Москви у вибори в США.

Також у статті видання наголошується на тому, що за словами чиновників, в адміністрації Обами хочуть зробити все, аби новообраному президенту Дональду Трампу було складно відмінити будь-які дії Обами.

Варто додати, що указ дозволяє уряду заморозити активи в Сполучених Штатах тих іноземців, які здійснюють кібератаки, що загрожують національній безпеці або фінансовій стабільності. Санкції також можуть блокувати торговельні угоди з визначеними особами і передбачають заборону на їх в'їзд до США.

Раніше повідомлялося, що Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки.

Раніше представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії щодо втручання в президентські вибори в Сполучених Штатах.

Як відомо, раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

Європейська правда