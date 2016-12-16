Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки

Вашингтон повинен вжити певних заходів щодо Росії у зв'язку з кібератаками під час президентської кампанії в США.

Про це президент США Барак Обама заявив в інтерв'ю американському мовнику NPR, пише DW.com.

Президент США заявив, що Вашингтон вживе заходів у зв'язку з хакерськими атаками там і тоді, коли вважатиме за потрібне. При цьому Обама згадав, що спілкувався з цього приводу безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я думаю, що немає ніяких сумнівів, що коли будь-який з іноземних урядів намагається впливати на чистоту наших виборів, ми повинні вжити заходів, і ми це зробимо", - заявив Обама.

За його словами, деякі з можливих заходів будуть оприлюднені, а деякі ні.

Раніше представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії по втручанню в президентські вибори в Сполучених Штатах.

Як відомо, раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.