Кабмін затвердив статут суспільного телебачення
Кабмін затвердив статут Національної суспільної телерадіокомпанії України.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 28 грудня.
Напередодні розгляду цього питання міністр інформаційної політики Юрій Стець звернувся до прем’єра Володимира Гройсмана з проханням підтримати затвердження статуту.
"Велика зграя гавкаючих псів вичікує, що ми зірвемо реформу суспільного телебачення і радіомовлення. Давайте сьогодні приймемо постанову про статут і тим самим доведемо, що це не просто план дій", - сказав він.
Проектом планується здійснити розміщення простих іменних акцій ПАТ НСТУ в кількості 2 млн 544 тисячі 273 тисячі номінальною вартістю у 1 тисячу гривень кожна.
Українська правда
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