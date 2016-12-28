Кабмін затвердив статут суспільного телебачення

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Середа, 28 грудня 2016, 12:59

Кабмін затвердив статут Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 28 грудня.

Напередодні розгляду цього питання міністр інформаційної політики Юрій Стець звернувся до прем’єра Володимира Гройсмана з проханням підтримати затвердження статуту.

"Велика зграя гавкаючих псів вичікує, що ми зірвемо реформу суспільного телебачення і радіомовлення. Давайте сьогодні приймемо постанову про статут і тим самим доведемо, що це не просто план дій", - сказав він.  

Проектом планується здійснити розміщення простих іменних акцій ПАТ НСТУ  в кількості 2 млн 544 тисячі 273 тисячі номінальною вартістю у 1 тисячу гривень кожна.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів телебачення
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