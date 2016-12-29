ЗМІ: США введуть санкції проти РФ за втручання в вибори 29 грудня

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Четвер, 29 грудня 2016, 00:32

Адміністрація президента США Барака Обами готується ввести додаткові санкції проти Росії за втручання у вибори в четвер, 29 грудня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.

Відзначається, що США розширять вже існуючі санкції, а також приймуть ряд дипломатичних заходів, які адміністрація Обами вважає пропорційною відповіддю на дії Росії за хакерські кібератаки.

Американські офіційні особи також повідомили, що уряд планує зробити деякі "таємні дії".

Відповідні заходи, як повідомляє CNN, не будуть пов'язані з доповіддю розвідки Бараку Обамі про хакерство, яка, як очікується, буде представлена на початку січня. Доповідь буде включати в себе розсекречену інформацію про кібератаки Китаю в 2008 і 2012 роках, а також про спроби несанкціонованого доступу і дезінформації російськими спецслужбами в передвиборній кампанії в 2016 році.

Напередодні The Washington Post з посиланням на високопоставлених чиновників повідомляла, що адміністрація Обами близька до того, щоб оголосити про обмежувальні заходи економічного і дипломатичного характеру проти Росії за її втручання в президентські вибори 2016 року.

Раніше повідомлялося, що Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки.

Представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії щодо втручання в президентські вибори в Сполучених Штатах.

Як відомо, раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

Теми: санкції США Росія
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