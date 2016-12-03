Лещенко повідомив про своє переслідування в представництві ЄС

У п'ятницю, 2 грудня, народний депутат Сергій Лещенко провів зустрічі в представництві Євросоюзу в Україні, в ході яких повідомив про політичне переслідування, організоване проти нього Генеральною прокуратурою.

Про це він повідомив в коментарі "Українській правді".

Лещенко заявив, що відвідав представництво ЄС в Україні на запрошення глави делегації Х'юга Мінгареллі.

В ході зустрічі нардеп підкреслив, що розслідувати справу проти нього може тільки НАБУ.

"Розслідувати провадження за статтею, порушеною відносно мене, може виключно НАБУ, як це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом. Натомість Генпрокуратура не передає справу, намагаючись дискредитувати мене як борця з корупцією", - зазначив Лещенко.

В ході зустрічей з представниками ЄС в Україні, він також повідомив, що старшим прокурором у його справі є Юрій Столярчук, який обіймає посаду заступника генпрокурора України Юрія Луценка і неодноразово згадувався в пресі як людина, наближена до адміністрації президента.

"Зокрема, в підпорядкуванні Столярчука перебуває так званий "департамент Кононенка-Грановського", який проводив розслідування щодо неугодних найвищому керівництву держави політиків та активістів", - додав він.

Нардеп зазначив, що провадження щодо нього розслідує шостий відділ управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ.

Саме в цей відділ два тижні тому Луценко перевів Суса, який до недавнього часу працював в так званому "департаменті Кононенка-Грановського" і на якого було накладено догану за надання неправдивих відомостей про свій майновий стан. За заявами Сергія Лещенка щодо Суса НАБУ відкрило кримінальне провадження.

"Не передаючи справу до НАБУ, генпрокурор Юрій Луценко переслідує також мету створення прецеденту з присвоєння чужих повноважень. Щоб в такий спосіб у подальшому закріпити за собою право на власний розсуд визначати антикорупційну підслідність, яка на сьогодні належить до компетенції НАБУ", - сказав Лещенко.

На політичні мотиви, за словами нардепа, вказує той факт, що всі обставини "квартирної" справи вже були досліджені компетентним органом – НАБУ, за результатами чого ознак кримінальних правопорушень виявлено не було.

Нардеп підкреслив, що виробництво проти нього ґрунтується на заяві депутата від Народного фронту Павла Пинзеника, який був багаторічним помічником екс-депутата Миколи Мартиненка, що перебуває під слідством в Швейцарії, Австрії, Чеській республіці та Україні. Рік тому зусиллями Лещенка Мартиненко був позбавлений депутатських повноважень.

Як відомо, на початку вересня розгорівся скандал через придбання Лещенком квартири площею 192 кв м. у новобудові на вулиці Франка у центрі Києва.

Лещенко пояснив, що ціна за квадратний метр там становила 1500 доларів, а всі його дії з приводу придбання прозорі.

За словами депутата, а раніше журналіста, частину коштів на придбання квартири він позичив у засновника "Української правди" Олени Притули "терміном на 10 років", решта – це його заощадження та гроші його коханої жінки, ді-джея Анастасії Топольської,

Лещенко сам закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва. Цього ж вимагали фракції "Народний фронт" і Радикальної партії Олега Ляшка.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткої позики в Олени Притули.

27 жовтня Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо Лещенка "за результатом розгляду звернення народного депутата Павла Пинзеника".