У НАБУ утаємничили інформацію про Манафорта і "чорну бухгалтерію" ПР

НАБУ відмовилось надавати будь-яку інформацію щодо ролі людини, близької до обраного президентом Дональда Трампа - Пола Манафорта.

Про це йдеться у відповіді на запит Української правди, яку в НАБУ писали майже місяць.

В своєму запиті УП питала Чи зверталися детективи НАБУ до компетентних органів США про допит Манафорта з приводу "Чорної бухгалтерії" ПР, чи зверталися органи США до детективів НАБУ з приводу "чорної бухгалтерії" ПР, чи відомо детективам, чи розслідують в США причетність Манафорта до чорної бухгалтерії в контексті їхніх внутрішніх розслідувань.

Однак у відповідь на всі ці питання, в НАБУ "Українській правді" на цілій сторінці пояснили, що у НАБУ "відсутні правові підстави надавати запитувану інформацію".

Запит надсилався 7 листопада ще до того, як стало відомо, що Трамп переміг на виборах.

Манафорт був керівником виборчого штабу Трампа, однак після того, як стало відомо, що Манафорт також отримував чорну готівку від ПР, Манафорт склав з себе повноваження. Однак, він досі лишається в команді Трампа.

Оксана Коваленко, УП