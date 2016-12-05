У НАБУ утаємничили інформацію про Манафорта і "чорну бухгалтерію" ПР

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Понеділок, 5 грудня 2016, 10:57

НАБУ відмовилось надавати будь-яку інформацію щодо ролі людини, близької до обраного президентом Дональда Трампа - Пола Манафорта.

Про це йдеться у відповіді на запит Української правди, яку в НАБУ писали майже місяць.

В своєму запиті УП питала Чи зверталися детективи НАБУ до компетентних органів США про допит Манафорта з приводу "Чорної бухгалтерії" ПР, чи зверталися органи США до детективів НАБУ з приводу "чорної бухгалтерії" ПР, чи відомо детективам, чи розслідують в США причетність Манафорта до чорної бухгалтерії в контексті їхніх внутрішніх розслідувань.

Однак у відповідь на всі ці питання, в НАБУ "Українській правді" на цілій сторінці пояснили, що у НАБУ "відсутні правові підстави надавати запитувану інформацію".

 

Запит надсилався 7 листопада ще до того, як стало відомо, що Трамп переміг на виборах.

Манафорт був керівником виборчого штабу Трампа, однак після того, як стало відомо, що Манафорт також отримував чорну готівку від ПР, Манафорт склав з себе повноваження. Однак, він досі лишається в команді Трампа.

Оксана Коваленко, УП

Теми: НАБУ Манафорт Партія регіонів
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Коментарі — 3
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IP: 46.219.219.---Andrey Hrab05.12.2016 12:00
А вот нанести вред ГОСУДАРСТВУ информация о деле Манафорта может лишь благодаря СЛУЖЕБНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ И ХАЛАТНОСТИ Сытника! Который за такие деяния должен понести дисциплинарную и уголовную ответственность! Как и за НАБУ, показавшее себя непрофессиональным, безрезультатным и заказушным БАЛАГАНОМ.
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IP: 46.219.219.---Andrey Hrab05.12.2016 11:57
John Novik:
Цирк с конями:). Обосрались уроды!
Еще и по-крупному. Сытник теперь, скорее всего, будет бежать под крыло Саакашвили, чтобы хоть как-то скрыть тот факт, что он обделался с делом Манафорта, пытаясь подтопить Трампа - человека довольно-таки злопамятного в отношении нечестных соперников.
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IP: 178.159.56.---John Novik05.12.2016 11:31
Цирк с конями:). Обосрались уроды!
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