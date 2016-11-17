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Луценко вважає, що Новинського "кришують" політичні сили

Четвер, 17 листопада 2016, 12:46
Луценко вважає, що Новинського кришують політичні сили
glavred.info

Генеральний прокурор Юрій Луценко виступив категорично проти політичного "кришування" у справі Вадима Новинського.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді" в четвер.

"Я взагалі вважаю "кришування" неприпустимим, а у справі Януковича – ще більше", – сказав Луценко.

В той же час генпрокурор не захотів називати політичні сили чи людей, які, на його думку "кришують Новинського".

Однак за даними УП, отриманих від співрозмовників у фракціях коаліції, рішення про те, щоб комітет не ухвалив висновку щодо подання Луценка приймалось лідерами двох політсил: БПП і "Народного фронту".

В той же час у середу, в ході перерви в роботі регламентного комітету глава комітету Павло Пинзеник та секретар Дмитро Лубінець кілька разів із різними папірцями заходили і виходили із кабінету, де на рішення комітету чекав генпрокурор Луценко.

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні у середу відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

Фракція "Самопоміч" 17 листопада запропонувала винести на голосування питання зняття недоторканності з Новинського без рекомендації комітету.

Українська правда

Теми: НовинськийЛуценкоГенпрокуратураВерховна Рада
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