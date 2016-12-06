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У справі Новинського ще трьом фігурантам оголошено підозру

Вівторок, 6 грудня 2016, 09:38

Генпрокуратура оголосила про підозру ще трьом фігурантам у справі члена фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат (БПП), заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту Володимир Арешонков.

"Я ставив питання, чи оголошено підозру крім Новинського трьом фігурантам, тобто замовнику і безпосереднім виконавцям. Ці прізвища відомі: Янукович, Захарченко та Коряк. Мені дали підтвердження, і я побачив, що дійсно така підозра оголошена. Справа може бути розглянута колективно" , - зазначив він.

При цьому Арешонков додав, що Регламентний комітет у вівторок повторно розгляне подання ГПУ на Новинського.

"Я переконаний, що Регламентний комітет о 14:15 на своєму засіданні прийме рішення", - сказав він.

Як відомо, раніше в.о. голови профільного комітету повідомив, що має намір склилкати засідання для розгляду подання на Новинського на вівторок.

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні 16 листопада відклав питання зняття депутатської недоторканності з Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ. Комітет одностайно підтримав пропозицію розглянути вказане питання на наступному засіданні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

Луценко заявив, що вважає "кришування" у справі Вадима Новинського неприпустимим. За даними УП, на рішення комітету могли впливати лідери БПП і "Народного фронту".

Про перебіг засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

"Українська правда" у Threads

Теми: Новинський
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