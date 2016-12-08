У НАБУ розповіли, скільки грошей держава отримала після викриття "схем Онищенка"

За три роки через викриття схем Олександра Онищенка на продажах газу держава заробила 25 мільйонів гривень.

Про це під час брифінгу повідомив керівник НАБУ Артем Ситник.

"Лише за чотири місяці, після того, як вдалося розслідувати цю схему, вдалося заробити вже 162 мільйонів гривень", - сказав Ситник.

Він пояснив, що за останній рік до суду було передано 44 кримінальних проваджень, відшкододавно збитків було більше 100 мільйонів гривень та запобігли розкраданню 583 млн гривень.

доповнюється...