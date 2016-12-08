Денисенко заявив, що йде з "Укропу" через позицію щодо Новинського

Народний депутат Андрій Денисенко заявив, що йде з партії "Укроп" через позицію цієї політсили у питанні голосування за притягнення до відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Оскільки ніхто, крім мене, із депутатів-членів політичної партії Укроп не голосував за притягнення цього агента Путіна до кримінальної відповідальності - і це була саме партійна позиція, оголошена мені в кількох телефонних дзвінках - я не бачу для себе можливості називати цю партію патріотичною і надалі перебувати в її лавах", - заявив Денисенко.

"Віднині я не лише позафракційний, але й позапартійний. А Новинський, сподіваюся, таки буде сидіти", - додав він.

Як відомо, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" олігарха Вадима Новинського.

Раніше повідомлялося, що олігарх Ігор Коломойський, можливо, хоче зібрати в парламенті депутатську групу "Укроп".

Українська правда