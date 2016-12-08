Денисенко заявив, що йде з "Укропу" через позицію щодо Новинського
Народний депутат Андрій Денисенко заявив, що йде з партії "Укроп" через позицію цієї політсили у питанні голосування за притягнення до відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.
Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.
"Оскільки ніхто, крім мене, із депутатів-членів політичної партії Укроп не голосував за притягнення цього агента Путіна до кримінальної відповідальності - і це була саме партійна позиція, оголошена мені в кількох телефонних дзвінках - я не бачу для себе можливості називати цю партію патріотичною і надалі перебувати в її лавах", - заявив Денисенко.
"Віднині я не лише позафракційний, але й позапартійний. А Новинський, сподіваюся, таки буде сидіти", - додав він.
Як відомо, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" олігарха Вадима Новинського.
Раніше повідомлялося, що олігарх Ігор Коломойський, можливо, хоче зібрати в парламенті депутатську групу "Укроп".
Українська правда
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Чи може іноземець, гастарбайтер, заробітчанин бути депутатом парламенту великої Держави без цілковито володіння і знання державної мови країни свого працевлаштування? Наприклад в Росії, в США, в Німеччині, Франції, Японії, Китаї,
Чи може іноземець, гастарбайтер, заробітчанин бути депутатом парламенту великої Держави без цілковито володіння і знання державної мови країни свого працевлаштування? Наприклад в Росії, в США, в Німеччині, Франції, Японії, Китаї, ... Як наприклад в Україні росіянин Новинський і більшість священників, що делегує ФСБ Путіна і його московська церква патріархату Кирила?
Тут вина цілком і повністю лежить на Верховній Раді України, яка є абсолютно незалежна гілка влади Держави і стоїть вище президентської гілки влади.
Хто б кого і як не попросив, винна цілком і повністю лягає на голову парламенту того часу Литвина, який міг законно зупинити Януковича - війну Путіна, ще під час нівелювання - геноциду державної мови, але поставив власний добробут і кар'єру братів вище за долю Народу України всіх національностей.
Якби він публічно засудив політику безпредєлу і беззаконня ФСБ Путіна — за своєю суттю братовбивчу війну православних християн - одновірців східного обряду, то війна ФСБ Путіна - агресія РФ проти України навіть не почалася.
А якщо і почалася б, то її ще й зараз не пізно публічно засудити і закінчити.
Але Кирило мовчить, як будь то масово вбивати православних християн одновірців в Криму і Донбасі для нього священне дійство. Вже 2 мільйони віруючих з окупованого Криму і Донбасу біженці - втекли від Кирила, вглиб материкової України.
Сьогодні у всьому світі, у всіх церквах східного обряду, навіть на горі Афон, православні віруючі в перекладі Біблії називаються "діти Божі", і тільки в московській церкві Кирила під патронатом ФСБ Путіна — вони до цих пір обчисляться як - "раби Божі"!.
Сучасний, діючий, календар введений для дітей Божих, а старий, фактично не існуючий стиль календаря збережений для рабів Божих?