Roshen закриває Липецьку кондитерську фабрику

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П'ятниця, 20 січня 2017, 10:21

Корпорація Roshen прийняла рішення зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики (Росія).

Таке рішення прийнято з економічних і політичних причин, повідомили в прес-службі корпорації, пише liga.net.

"ЕП" у прес-службі компанії підтвердили, що консервація виробництва Липецької фабрики Roshen запланована на квітень 2017 року.

Як повідомлялося раніше, арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений слідчим комітетом РФ в рамках порушеного кримінального провадження, зробив продаж фабрики неможливим.

У Roshen відзначають, що, починаючи з 2013 року, виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося в три рази.

Причиною тому стало і різке зниження асортименту після необґрунтованої заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції Roshen на територію РФ, і активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ, і тиск органів влади в регіонах на торговельні організації через продажі продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення.

Також підкреслюється, що в зв'язку зі спадом виробництва на фабриці постійно проводилися масові скорочення персоналу. 

Як повідомлялося раніше, у Roshen заявили, що Путін не дає їм продати Липецьку фабрику.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що фабрика "Рошен" у Липецькій області, яка належить президентові України Петру Порошенку, продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Як відомо, президент Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.

Як відомо, у січні 2016 року Петро Порошенко заявив, що передав свою частку "Рошен" у незалежний "сліпий" траст під управлінням іноземного банку.

Економічна правда

Теми: Roshen
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Коментарі — 4
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IP: 176.98.83.---РУХІВЕЦЬ шахид20.01.2017 16:43
А знаєте чому так? Он писали що більше 130 тисяч підприємців закрили свій бізнес Бо вже загвалтувала ця держава. От тепер дочекався своєї черги порох. Закриває. Як виживатиме сердешний?...
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IP: 95.53.117.---Валентина Захарова20.01.2017 13:02
Переименует в Rashen и далее штамповать цукерки....)))
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IP: 193.32.14.---Парус20.01.2017 11:49
Моі щирі співчуття завсідникам усіх соціальних мереж! Про що ж вони тепер писатимуть своі ,,коменти,,?!
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IP: 91.226.187.---Генератор20.01.2017 11:22
Реальна "Зрада"!
А так все добре працювало, працювала, прибутки перераховувались в Україну...
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