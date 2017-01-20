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Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику

Пятница, 20 января 2017, 09:21
Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику

Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия).

Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, сообщили в пресс-службе корпорации, пишет liga.net.

"ЭП" в пресс-службе компании подтвердили, что консервация прооизводства Липецкой фабрики Roshen запланирована на апрель 2017 года.

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

В Roshen отмечают, что, начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза.

Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения.

Также подчеркивается, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала.

Как сообщалось ранее, в Roshen заявили, что Путин не дает им продать Липецкую фабрику.

В компании также сообщили, что за период 2014-2016 годов корпорация получила и вывела в Украину дивиденды от своих Липецких активов в размере 72,062 млн долларов.

Напомним, 27 октября, президент России Владимир Путин заявляет, что фабрика "Рошен" в Липецкой области, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, продолжает работать, несмотря на определенные трудности.

Как известно, президент Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

Как известно, в января 2016 года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.

Экономическая правда

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Темы: Roshen
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