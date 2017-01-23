Геращенко про замахи на себе і Шеремета: Мій випадок – унікальний збіг

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Понеділок, 23 січня 2017, 15:48

Нардепу, раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенко не здається дивним те, що в його випадку СБУ вдалося швидко спрацювати і відвернути замах на нього, а у випадку із вбивством журналіста Павла Шеремета – ні.

Про це він сказав у понеділок, 23 січня, під час прес-конференції, організованої з приводу інформації про замах на нього.

Так, відповідаючи на запитання журналіста "Української правди" про те, чи не здається йому дивним, що СБУ в його випадку "нормально спрацювала" на відміну від трагедії із убитим Павлом Шереметом, Геращенко сказав: "Те, що сталося у моєму випадку, – це унікальний збіг обставин"

"Той факт, що про приїзд осіб, які готували мою ліквідацію, це двоє осіб, які затримані і зараз перебувають в СІЗО, інформація про їхній приїзд за щасливим збігом обставин стала доступна співробітникам СБУ", - сказав Геращенко.

При цьому він не повідомив подробиці.

"Як, чому і навіщо – я не маю права в інтересах слідства повідомляти публічно", - сказав Геращенко.

Він заявив, що ім'я організатора замаху на нього встановлено, воно є в базах сайту "Миротворець", зараз же ця людина перебуває у Росії. "Я не знаю цієї людини, я ніколи з нею не зустрічався", - сказав Геращенко. Ці події він пов'язав зі своєю позицією з приводу визнання агресії РФ.

"Мене своєчасно попередило керівництво СБУ про стеження і попросило нікому про це не говорити. Точний час я в інтересах слідства сказати не можу", - заявив Геращенко.

У свою чергу представник МВС Артем Шевченко зазначив, що Нацполіція отримала всю допомогу, яку очікувала від міжнародних партнерів у справі Шеремета.

"Весь комплекс допомоги від іноземних партнерів в рамках розслідування вбивства Павла Шеремета Нацполіція вже отримала", - сказав Шевченко.

Як відомо, після шести місяців з моменту вбивства Шеремета слідство не визначило основну версію і не надало жодних результатів. Правоохоронні органи лише заявляють, що розслідування триває.

Вранці 20 липня журналіст Павло Шеремет загинув в результаті вибуху машини на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в центрі Києва. Встановлено, що під авто підклали вибухівку, але ні замовників, ні організаторів вбивства не знайдено.

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Тетяна Кусок, УП

Теми: Геращенко
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га23.01.2017 16:06
"Замах" на цього адьютанта Авакашки це така ж "свята правда", як і "замах" на Шокіна, чи "викрадення" Богданова?
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко23.01.2017 16:00
Знову збіг?
А що він тепер скаже тепер про візовий режим з парашею?
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