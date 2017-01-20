Півроку з дня вбивства Шеремета: Що відомо про розслідування

За півроку з дня загибелі одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета, слідство не встановило ані вбивць, ані замовників, Генпрокурор тримає розслідування на контролі, про нього інформують президента.

Така інформація випливає з відповідей на запити Української правди від Нацполіції та Генеральної прокуратури.

УП також надсилала запити до СБУ та АП, але ці установи досі не направили відповіді.

У Нацполіції "Українській правді" повідомили, що "розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні триває, і на даному етапі розголошення відомостей негативно вплине на результати його проведення".

Водночас у Генпрокуратурі на запит УП повідомили, що розслідування перебуває на постійному контролі Генпрокурора.

"Про хід досудового слідства систематично інформується президент", - сказано у відповіді.

В обох відповідях на запит немає реакції на питання УП про те, чи завершені всі експертизи ФБР, чи вже є результати і чи були вони корисними. У відповіді ГПУ лише зазначається, що "до проведення експертних досліджень залучено фахівців ФБР".

Водночас, існує величезна кількість судових рішень, які надають Нацполіції доступ до інформації мобільних операторів.

Так, в одному з рішень суду зазначається, що було проведено аналіз технічної інформації щодо з'єднань абонентів мобільних операторів на місці вчинення вбивства Шеремета і за місцем проживання та його роботи (Шеремет працював в "Українській Правді" і радіо "Вести" - УП).

"Установлено абонентів та термінали мобільних систем зв'язку, користувачі яких можуть бути причетними до вчинення даного злочину", - зазначається в рішенні суду, в якому Нацполіція наводить великий перелік номерів телефонів, до яких суд згодом дав їм доступ.

Як відомо, 20 липня близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника видання Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і загинув в кареті швидкої допомоги.

До розслідування були залучені представники ФБР.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Слідство встановило, що вибух в автомобілі відбувся від дистанційного спрацювання вибухового пристрою.

Крім того, Нацполіція оприлюднила відео з камер спостереження, на яких видно, що пристрій закладали вночі чоловік і жінка. Нацполіція провела опитування понад 500 свідків, обійшла багато будинків в тому районі в пошуках цих людей. Про результати цих дій Нацполіції не повідомляється.

28 жовтня УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістами і роботою редакції. За інформацією джерел УП, збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков.

Виходячи з оприлюднених судових рішень, слідство у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета розробляє одну із версій, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони.

Однак тодійшній перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян зазначив, що висновки були зроблені лише з кількох судових рішень з понад 97.

29 листопада в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян повідомив, що експерти ФБР привезли українському слідству висновки дослідження відеомоніторингу в справі про вбивство Шеремета.

Оксана Коваленко, УП